Киев в огне и дыму: ракеты дали мощный ответ за атаки на танкеры РФ

«Главарь киевского режима предлагает объявить все корабли военными целями. Ему не важно, так называемого “теневого флота” это корабли, или любого… Это уже не первый случай. Конечно, это связано с проведением саммита НАТО в Анкаре, где Киев пытается доказать, что он еще на что-то способен, и просит больше оружия. А оружия больше не дают, дают меньше», — уточнил Дандыкин.