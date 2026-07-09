Киев в огне и дыму: ракеты дали мощный ответ за атаки на танкеры РФ

В ночь на 8 июля украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе, в результате два человека были ранены.
В то же время армия России наносила групповые удары по целям в Киеве, уничтожая цеха сборки БПЛА и завод по производству ракет «Фламинго».
О последствиях ударов последних дней для ВСУ в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Попытка выслужиться перед Западом.
Дандыкин объяснил, откуда ВСУ могли атаковать танкеры в Ростовской области.
«Это Азовское море, вполне вероятно, что дроны летели откуда-то рядом, скорее всего, из Запорожской области. Из той части, которую еще занимает враг. Танкеры пустые были, там были ранены двое», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что эта атака не была спонтанной. Киевский режим пытается нанести экономический ущерб и привлечь внимание Запада к своей мнимой дееспособности в акватории Азовского моря.
«Главарь киевского режима предлагает объявить все корабли военными целями. Ему не важно, так называемого “теневого флота” это корабли, или любого… Это уже не первый случай. Конечно, это связано с проведением саммита НАТО в Анкаре, где Киев пытается доказать, что он еще на что-то способен, и просит больше оружия. А оружия больше не дают, дают меньше», — уточнил Дандыкин.
Симметричный ответ: блокада в море и усиление ПВО.
По словам Дандыкина, военное командование уже вырабатывает план возмездия, который напрямую затронет логистику противника. Ответ не заставит себя ждать и будет предельно болезненным.
«Мы тоже бьем по их судам. Удары могут перекрыть их движение к Черному морю… Надо отвечать симметрично тому, как они бьют по НПЗ, по средствам доставки. Им все равно, турецкий это идет танкер или чей-то еще, или чей-то нефтепровод», — сказал Дандыкин.
Параллельно с ударами возмездия идет техническое укрепление защиты. Военный эксперт подчеркнул, что российские силы продолжат усиливать противовоздушную оборону, в том числе в Азовском море, и будут планомерно уничтожать точки запуска вражеских БПЛА.
«И будут бить по тем местам, где находится противник и откуда наносит удары», — добавил он.
Огненный рейд на Киев: гибель «Фламинго».
Российские ракетные войска в ночь на 8 июля нанесли точный удар по сердцу украинского ВПК в Киеве. Главной целью стал завод «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
Дандыкин в комментарии aif.ru оценил последствия детонации складов, которую заметили даже в офисе Зеленского, и дал прогноз по дальнейшим ударам. По его мнению, уничтожение одного завода не решит проблему полностью, но нанесет критический урон логистическим цепочкам в среднесрочной перспективе.
«По возможности удары будут все мощнее и больше. “Фламинго” могут собирать не на одном предприятии. Возможно, на западной Украине, за Днепром. Еще работы для наших военных много», — сказал Дандыкин.
Эксперт подчеркнул накопительный эффект от таких атак для боеспособности ВСУ. Разрушение транспортной и энергетической инфраструктуры в столице и области парализует военное производство.
«И то, что в Вишневом детонировало, что даже Зеленский обратил внимание. И до сих пор там продолжает детонировать. Эти удары скажутся в течение недели, месяца… Мощные склады в Киеве подлежат уничтожению, транспортные, железнодорожные артерии. На Украине уже вопят, что зимой будет плохо», — подчеркнул Дандыкин.
ПВО бессильна: Европа не спасет.
Эффективность российских ударов подтверждается сухими данными украинских военных. Как утверждается, в ночь на 8 июля ВС РФ запустили пять баллистических ракет «Искандер-М» и С-400, а также две противорадарные ракеты Х-31П. Итог стал катастрофой для хваленой западной ПВО: ни одна из ракет не была сбита.
Теперь Киев лихорадочно ищет новые комплексы и боеприпасы к ним, однако Европа, по мнению Дандыкина, не способна заткнуть эту дыру в небе. Более того, любые поставки станут приоритетной целью для российских ракетчиков.
«То, что их ПВО ничего не сбивает, то мы не допустим того, чтобы у них что-то появилось. Будут уничтожаться ракеты на подходе, когда их будут перевозить», — заявил эксперт.
Он также выразил сомнение в том, что у союзников найдутся свободные запасы дефицитных боеприпасов.
«Сейчас ракеты Patriot — это очень дефицитный товар. Судя по тому, что у американцев они опять пошли в расход в Персидском заливе», — резюмировал Дандыкин.