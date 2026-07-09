Россиянам объяснили, как избежать конфликтов со своими детьми на каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Родителям для минимизации конфликтов с детьми в период летних каникул важно не обесценивать игру ребенка и не требовать мгновенного переключения на учебу. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Александрова.
«Когда мы говорим ребенку: “ты целый день играешь”, для него это звучит как “то, что ты делаешь, не имеет ценности”. Это прямая дорога к снижению самооценки», — отметила психолог. Вместо обвинения она рекомендует проявлять интерес к игре: спрашивать, что сегодня было интересного, какая история случилась. Когда родители уважают игру, ребенок слышит, что уважают его, и его готовность услышать просьбу возрастает.
Вторая распространенная ошибка — попытка решить вопрос в момент конфликта. Если ребенок играет, а родитель требует немедленно переключиться, это почти гарантированно вызывает сопротивление. Психолог советует ввести практику «утреннего договора» или «вечернего планирования на завтра», когда ребенок сам участвует в составлении расписания. Выполнять собственное решение ему гораздо легче, чем навязанное требование.
Также важно предупреждать о смене деятельности за 5−10 минут. Это дает мозгу время перестроиться и завершить текущее действие, а ребенок не испытывает раздражения от внезапного прерывания. Кроме того, специалист рекомендует разделять «обязательное» и «желаемое» в расписании дня, чтобы у ребенка было «законное» время для игры, когда его никто не потревожит.
Еще один эффективный прием — менять лексику конфликта. Вместо «ты ничего не делаешь» спросить: «Что у тебя сегодня получилось?». Вместо «хватит играть» сказать: «У нас через 15 минут время занятий, давай завершай». Смена формулировок меняет эмоциональный фон разговора, переводя родителя из позиции «контролера» в позицию «союзника».
Конфликты в период каникул неизбежны, но их можно минимизировать, если помнить о главном: ребенок не обязан быть продуктивным каждую минуту, а игра для него — такой же важный вид деятельности, как для взрослого работа. «Договаривайтесь заранее, предупреждайте о переходе, меняйте тон с обвиняющего на партнёрский», — подчеркнула психолог.