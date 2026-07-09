Россиянам объяснили, как избежать конфликтов со своими детьми на каникулах

«Когда мы говорим ребенку: “ты целый день играешь”, для него это звучит как “то, что ты делаешь, не имеет ценности”. Это прямая дорога к снижению самооценки», — отметила психолог. Вместо обвинения она рекомендует проявлять интерес к игре: спрашивать, что сегодня было интересного, какая история случилась. Когда родители уважают игру, ребенок слышит, что уважают его, и его готовность услышать просьбу возрастает.