Минобрнауки реформирует подготовку юристов в вузах

Минобрнауки представило план реформы юридического образования. «Укрупнённая группа специальностей и направлений (УГСН) подготовки “Юриспруденция” по численности студентов находится на втором месте среди всех УГСН. Так, из 4,85 млн студентов, получающих высшее образование, 517 тыс. учатся в 552 университетах страны на юридических специальностях», — говорится в сообщении ведомства. Однако, несмотря на огромное число учащихся, на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных юристов. Чтобы исправить этот перекос, в прошлом году Минобрнауки получило право регулировать платный приём и уже сократило 13,9 тыс. мест по «Юриспруденции» в вузах, дающих некачественное образование.