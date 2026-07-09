Минобрнауки реформирует подготовку юристов в вузах

Минобрнауки представило план реформы юридического образования. «Укрупнённая группа специальностей и направлений (УГСН) подготовки “Юриспруденция” по численности студентов находится на втором месте среди всех УГСН. Так, из 4,85 млн студентов, получающих высшее образование, 517 тыс. учатся в 552 университетах страны на юридических специальностях», — говорится в сообщении ведомства. Однако, несмотря на огромное число учащихся, на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных юристов. Чтобы исправить этот перекос, в прошлом году Минобрнауки получило право регулировать платный приём и уже сократило 13,9 тыс. мест по «Юриспруденции» в вузах, дающих некачественное образование.
Теперь реформу предлагают продолжить, пишет «Интерфакс». Все дублирующиеся специальности и направления хотят объединить в одну — «Юриспруденцию». Параллельно разработают новый федеральный образовательный стандарт с единым ядром базовых юридических дисциплин для всех студентов. Это должно гарантировать единство правовой системы страны. Кроме того, введут профили обучения, которые учтут специфику разных направлений работы юристов.
Срок обучения по юридическому профилю установят в 5 лет — этого времени, по мнению разработчиков, достаточно, чтобы выпускник был готов к работе и мог строить карьеру. В дипломе вместо обобщённой степени (бакалавр или магистр) будут указывать конкретную квалификацию. Минобрнауки рассчитывает, что комплекс мер поможет устранить дисбаланс между массовым выпуском юристов и реальными потребностями экономики.