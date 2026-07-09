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Легенда «Барселоны» возглавил сборную Мексики

Мексиканская федерация футбола назначила бывшего защитника ФК «Барселона» Рафаэля Маркеса главным тренером национальной сборной.

Мексиканская федерация футбола назначила бывшего защитника ФК «Барселона» Рафаэля Маркеса главным тренером национальной сборной. Как передает ESPN, контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года, а само назначение в федерации назвали частью планомерной стратегии по обеспечению преемственности.

На новом посту 47-летний Маркес сменит Хавьера Агирре. С августа 2024 года он входил в тренерский штаб сборной и работал помощником Агирре.

Ожидается, что первый матч под руководством Маркеса национальная команда проведет во время международного окна FIFA, которое состоится в конце сентября — начале октября.

За игровую карьеру Маркес пять раз выступал на чемпионатах мира. В составе сборной Мексики он выиграл Кубок конфедераций 1999, а также дважды становился победителем Золотой кубок КОНКАКАФ — в 2003 и 2011 годах.

В Европе защитник выступал за ФК «Монако», после чего перешел в «Барселону». В составе каталонского клуба он дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА и четыре раза становился чемпионом Испании.

После завершения игровой карьеры Маркес начал тренерскую работу в клубе «Реал Алькала», а затем возглавил «Барса Атлетик» — резервную команду «Барселоны».

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