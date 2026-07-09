Легенда «Барселоны» возглавил сборную Мексики

Мексиканская федерация футбола назначила бывшего защитника ФК «Барселона» Рафаэля Маркеса главным тренером национальной сборной. Как передает ESPN, контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года, а само назначение в федерации назвали частью планомерной стратегии по обеспечению преемственности.
На новом посту 47-летний Маркес сменит Хавьера Агирре. С августа 2024 года он входил в тренерский штаб сборной и работал помощником Агирре.
Ожидается, что первый матч под руководством Маркеса национальная команда проведет во время международного окна FIFA, которое состоится в конце сентября — начале октября.
За игровую карьеру Маркес пять раз выступал на чемпионатах мира. В составе сборной Мексики он выиграл Кубок конфедераций 1999, а также дважды становился победителем Золотой кубок КОНКАКАФ — в 2003 и 2011 годах.
В Европе защитник выступал за ФК «Монако», после чего перешел в «Барселону». В составе каталонского клуба он дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА и четыре раза становился чемпионом Испании.
После завершения игровой карьеры Маркес начал тренерскую работу в клубе «Реал Алькала», а затем возглавил «Барса Атлетик» — резервную команду «Барселоны».
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