В Британии назвали страшное последствие аномальной жары: это коснётся каждого

Аномальная жара может привести к росту цен на продукты в Британии. Такой прогноз дала королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
«Жара и засуха негативно сказываются на посевах и животноводстве, снижают урожайность и повышают цены на продовольствие, так что это вопрос не только здравоохранения, но и продовольственной безопасности», — сказала эксперт РИА Новости.
Профессор призвала адаптировать производственные системы, в том числе продовольственные и системы охлаждения, к новым климатическим условиям.
Напомним, нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. При этом аномально высокие температуры британские ученые связали с накоплением в атмосфере углеродных загрязнителей.
Так, в Испании температура достигла 45 градусов. Доходит до того, что рельсы плавятся. Не хватает мощностей для работы промышленных холодильников и кондиционеров.
Тем временем тысячи жителей стран Южной Европы вынуждены покидать свои дома из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары.