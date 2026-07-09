В Красноярском крае снимут криминальный сериал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кинокомпания начала съемки 8-серийной криминальной драмы «Один из нас» для одного из федеральных каналов.
Работа стартовала в Санкт-Петербурге, затем съемочная группа переместится в Красноярский край — здесь развернутся ключевые события сериала.
Главный герой истории — офицер ФСБ Андрей Филатов, которого играет Кирилл Балобан. После работы под прикрытием он получает новое задание: внедриться в закрытую религиозную общину.
Сценарий вдохновлен реальными событиями, связанными с операцией по задержанию лидера секты Сергея Торопа, известного как Виссарион.
В «Енисей кино» пояснили, что съемки в Сибири должны передать атмосферу удаленного поселения, где разворачиваются драматические события.
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