Почти 80% жителей Красноярского края считают онбординг важной частью выхода на новую работу

По данным опроса, проведенного аналитиками российской рекрутинговой платформы, 78% жителей Красноярского края уверены, что программа адаптации (так называемый онбординг) помогает быстрее разобраться в рабочих задачах. При этом только 26% респондентов знают, что в их компании такая программа существует, еще 60% никогда о ней не слышали или затруднились ответить. Среди других преимуществ программы адаптации на новом рабочем месте 61% жителей региона называют возможность быстрее разобраться в структуре компании. Еще 33% отмечают, что программа помогает быстрее понять, хотят ли они работать в компании дальше, 22% — помогает почувствовать себя комфортно на новом месте, 11% — влиться в коллектив. Исследование также показало, чего сотрудникам чаще всего не хватает в первые месяцы работы. На первом месте — информации о своих обязанностях и задачах, об этом сообщили 37% респондентов. Еще по 23% отметили недостаточную автоматизацию кадровых процессов, а также ощутили нехватку поддержки. А 20% отметили недостаток поддержки и отсутствие систематизированной информации о компании. Читайте также: Почти треть жителей Красноярска конфликтуют на работе из-за отпусков 17% жителей Красноярска являются сторонниками активных трат В Красноярском крае 55% домохозяйств используют «умные» устройства Почти 80% жителей Красноярска проверяют работодателей В Красноярском крае самые высокие медианные зарплатные предложения в Сибири.