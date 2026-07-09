На острове Русский создан памятный знак «Нулевой километр велодорог России»

Памятный знак установили на возвышенности у мыса Ахлестышева с видом на море и Приморский океанариум. Скульптурная группа выполнена в виде двух стел, стилизованных под пилоны вантового моста, который является одним из символов Владивостока. Рядом обустроена зона отдыха и проложена удобная дорожка для велосипедистов и пешеходов.