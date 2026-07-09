На острове Русский создан памятный знак «Нулевой километр велодорог России»

На острове Русский появился памятный знак «Нулевой километр велодорог России», который стал новой точкой притяжения на туристическом веломаршруте от мыса Ахлестышева до форта № 11.
Как информирует пресс-служба администрации Владивостока, арт‑объект входит в инфраструктуру «Русской велотропы». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока» на средства субсидии Минвостокразвития в рамках поручения президента России по созданию национальной системы туристических троп.
Памятный знак установили на возвышенности у мыса Ахлестышева с видом на море и Приморский океанариум. Скульптурная группа выполнена в виде двух стел, стилизованных под пилоны вантового моста, который является одним из символов Владивостока. Рядом обустроена зона отдыха и проложена удобная дорожка для велосипедистов и пешеходов.
Сообщается, что новая точка уже привлекает туристов и местных жителей, которые фотографируются на фоне бетонных пилонов и проводят время на лавочках, любуясь морским пейзажем.
Памятный знак включён в инфраструктуру маршрута, проходящего от мыса Ахлестышева через бухту по полуострову Житкова и вдоль Университетского проспекта до поворота к посёлку Экипажный и форту № 11 Владивостокской крепости.
В прошлом году на магистральном участке пути вдоль Университетского проспекта создали велодорожку с бетонным основанием и асфальтобетонным покрытием. Работы курировало муниципальное учреждение «Лазо». Как уточнили в организации, в 2026 году велотропу дополняют инфраструктурой: создают площадки для отдыха, устанавливают велопарковки, павильоны проката и сервиса, санитарные модули, а также навигационные указатели.
Заведующий направлением по благоустройству МБУ «Лазо» Андрей Росликов сообщил, что работы по обустройству велотропы выполнены на 97%. По его словам, подрядная организация ООО «Владстрой» завершает внутреннюю отделку павильона проката в конце Университетского проспекта, устанавливает сантехническое оборудование в туалетах и готовит информационные стенды.