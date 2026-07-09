Самолет сборной Бразилии после ЧМ вылетел из США с одним футболистом

На борту самолета сборной Бразилии по футболу, вернувшегося из США в Рио-де-Жанейро, находился лишь один футболист, сообщает Metropoles.
Как отмечает издание, единственным представителем команды оказался 34-летний защитник Данило Луис да Силва. В компании с ним летели несколько членов тренерского штаба, медицинский персонал и сотрудники, отвечающие за экипировку.
Остальные футболисты сборной Бразилии решили отправиться в отпуск в разные страны после завершения турнира. К примеру, итальянский тренер Карло Анчелотти, находившийся в Нью-Джерси, направился в Ванкувер, где у него есть недвижимость.
Стоит напомнить, что бразильцы выбыли из турнира на стадии ⅛ финала, уступив норвежцам со счетом 2:1.
Ранее также сообщалось, что Неймар, являющийся самым результативным игроком в истории сборной страны, принял решение завершить карьеру в национальной команде.