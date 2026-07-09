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Самолет сборной Бразилии после ЧМ вылетел из США с одним футболистом

В Рио-де-Жанейро на самолете сборной Бразилии после ЧМ вернулся лишь один футболист.

Источник: Freepik

На борту самолета сборной Бразилии по футболу, вернувшегося из США в Рио-де-Жанейро, находился лишь один футболист, сообщает Metropoles.

Как отмечает издание, единственным представителем команды оказался 34-летний защитник Данило Луис да Силва. В компании с ним летели несколько членов тренерского штаба, медицинский персонал и сотрудники, отвечающие за экипировку.

Остальные футболисты сборной Бразилии решили отправиться в отпуск в разные страны после завершения турнира. К примеру, итальянский тренер Карло Анчелотти, находившийся в Нью-Джерси, направился в Ванкувер, где у него есть недвижимость.

Стоит напомнить, что бразильцы выбыли из турнира на стадии ⅛ финала, уступив норвежцам со счетом 2:1.

Ранее также сообщалось, что Неймар, являющийся самым результативным игроком в истории сборной страны, принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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