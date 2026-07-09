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В Новосибирской области за сутки потушили 20 техногенных пожаров

Спасатели также следят за обстановкой на водных объектах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за минувшие сутки потушили 20 техногенных пожаров и дважды выезжали на ДТП. Спасатели также следят за обстановкой на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве предупредили, что с 9 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до 30 градусов и выше.

На особом контроле остаются техногенные пожары, дорожные аварии и безопасность людей у воды.

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