Как будут изымать землю у собственников — разъяснение из Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с ТАСС разъяснил, как на самом деле работает механизм изъятия земельных участков. «Сам механизм изъятия земельных участков существует в российском законодательстве уже давно. Последние изменения не ввели автоматического лишения собственности — они установили трёхлетний срок на освоение участка и последовательную процедуру, в рамках которой собственник может устранить нарушения, представить свои доводы и защитить свои права в суде», — сказал депутат.
По его словам, процедура изъятия длительная и многоступенчатая. Сначала владельцу дают время на исправление ситуации, и только если нарушения не устранены, вопрос передаётся в суд. «Поэтому говорить о том, что люди могут одномоментно лишиться своей земли, было бы некорректно», — подчеркнул Аксененко.
Законодатель также отметил, что новый порядок учитывает разные жизненные обстоятельства — например, болезнь, уход за родственниками, получение земли по наследству или временные финансовые трудности. По его мнению, такой подход позволяет соблюсти баланс между интересами общества и правом собственности граждан.