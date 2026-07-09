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Как будут изымать землю у собственников — разъяснение из Госдумы

Закон даёт три года на освоение, возможность исправить нарушения и защитить свои права в суде.

Источник: Om1 Новосибирск

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с ТАСС разъяснил, как на самом деле работает механизм изъятия земельных участков. «Сам механизм изъятия земельных участков существует в российском законодательстве уже давно. Последние изменения не ввели автоматического лишения собственности — они установили трёхлетний срок на освоение участка и последовательную процедуру, в рамках которой собственник может устранить нарушения, представить свои доводы и защитить свои права в суде», — сказал депутат.

По его словам, процедура изъятия длительная и многоступенчатая. Сначала владельцу дают время на исправление ситуации, и только если нарушения не устранены, вопрос передаётся в суд. «Поэтому говорить о том, что люди могут одномоментно лишиться своей земли, было бы некорректно», — подчеркнул Аксененко.

Законодатель также отметил, что новый порядок учитывает разные жизненные обстоятельства — например, болезнь, уход за родственниками, получение земли по наследству или временные финансовые трудности. По его мнению, такой подход позволяет соблюсти баланс между интересами общества и правом собственности граждан.

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