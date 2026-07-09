Как будут изымать землю у собственников — разъяснение из Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с ТАСС разъяснил, как на самом деле работает механизм изъятия земельных участков. «Сам механизм изъятия земельных участков существует в российском законодательстве уже давно. Последние изменения не ввели автоматического лишения собственности — они установили трёхлетний срок на освоение участка и последовательную процедуру, в рамках которой собственник может устранить нарушения, представить свои доводы и защитить свои права в суде», — сказал депутат.