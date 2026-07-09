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В Омске семьям проиндексируют материнский капитал с 1 февраля 2027 года

Средства на сертификатах увеличатся после февральского перерасчёта, даже если семья уже частично использовала выплату.

Источник: Om1 Омск

Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля 2027 года. Предварительно размер повышения может составить около 5,2%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, точный размер прибавки пока не определён — он будет зависеть от фактического уровня инфляции по итогам 2026 года.

Индексация коснётся всех сертификатов, в том числе тех, по которым семьи уже использовали часть средств. Оставшаяся сумма будет пересчитана автоматически.

Как отметил Говырин, отдельно обращаться за перерасчётом обычно не потребуется: после индексации обновлённая сумма должна появиться в личном кабинете владельца сертификата.

Семьям, которые планируют направить маткапитал на крупные расходы — например, покупку жилья или оплату образования, — рекомендуют учитывать предстоящий февральский пересчёт средств.

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