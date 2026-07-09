Страшный сюрприз США и Израилю: Иран принял новый план войны

Постоянный обмен ударами между Ираном и США неизбежно перерастёт в полномасштабный конфликт, а конечной целью Вашингтона является утверждение Израиля в качестве главного гегемона в регионе Персидского залива. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Как сообщалось, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базы США в ответ на удары американских военных. Удары наносились военно-морскими и аэрокосмическими силами. С помощью беспилотников и ракет были атакованы 85 важных военных объектов на территории порта Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушная база Али ас-Салем в Кувейте. КСИР также доложил об уничтожении БПЛА MQ-9 противника.
«Удары будут продолжаться и дальше, потому что вся эта кампания, затеянная США совместно с Израилем в районе Персидского залива против Ирана, была начата не ради мира, а для того, чтобы оставить в регионе смотрящего — Израиль, который распоряжался бы странами Персидского залива и выступал представителем США. Всё остальное — политические лозунги, мишура, прикрытие. Никакого оружия в Иране никогда не было, Вашингтон просто нашел удобный повод обвинить иранские власти в несуществующих преступлениях. Это излюбленная тактика — выдумывать повод, как это было в Ираке с пробиркой и в других случаях. Точно так же и в иранском вопросе был придуман предлог, чтобы безнаказанно нанести удар и развязать ближневосточную агрессию», — отметил Липовой.
Собеседник издания подчеркнул, что постоянный обмен ударами может перерасти в серьёзное противостояние, подобное тому, что было раньше.
«Конфликт разгорится с новой силой. В нынешней ситуации США и Израилю уже никто не верит, в том числе страны Персидского залива и, тем более, руководство Ирана — после всех предательств, допущенных этими двумя агрессорами. Поэтому конфликт будет разрастаться. Как далеко они смогут зайти, покажет время», — сказал Липовой.
При этом он подчеркнул, что у Ирана далеко не исчерпан запас ресурсов для военного противостояния, армия находится в боеготовом состоянии, сколько бы Трамп ни заявлял, что уже несколько раз уничтожил её.
«То, что Ирану есть чем ответить, — однозначно, и все это понимают. Сейчас все с интересом наблюдают за США: что они ещё смогут придумать. Но то, что Иран готов воевать, драться и биться до конца, — это несомненно, и иранское население провокациями не запугать», — подытожил Липовой.
Как сообщил ранее Липовой, иранские военные нанесли удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне, выбирая для атаки наиболее уязвимые и масштабные объекты.
Напомним, американский президент Дональд Трамп, находясь в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Глава Белого Дома также назвал Иран раковой опухолью, от которой нужно избавиться.