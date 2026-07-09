Головорезы НАТО против Зеленского и Сырского: на Украине страшный перелом

«То, что Украина не желает забирать тела погибших, указывает на то, что скрываются реальные потери. Погибших записывают либо без вести пропавшими, либо живыми, получая за них деньги. Признание гибели украинских военных — это большие выплаты семьям, что правительство делать не хочет. С наёмниками проще с точки зрения потерь. Это вроде как не украинцы, их вообще в потери включать нельзя, да и вопрос с выплатами семьям, собственно говоря, не стоит», — подчеркнул эксперт.