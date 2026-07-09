Реальность в зоне боевых действий на Украине для иностранных наемников оказалась хуже, чем они себе представляли. Как писал портал El Cronista, даже колумбийские боевики, имеющие опыт, уже жалеют о своем решении воевать за Киев. Им обещали высокие гонорары и статус «инструкторов» в тылу, но отправили в самое пекло.
Вербовка на лжи.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что именно системный обман стал фундаментом вербовки, но он же приводит к коллапсу всей наемнической системы ВСУ.
«Наемники считали, что конфликт на Украине — это легкая прогулка, что никаких активных боевых действий там не ведется. Но оказавшись в зоне боевых действий, они почувствовали всю опасность ситуации, поняли, что могут в любой момент попасть под удары нашей авиации, ФАБов, дронов или наших штурмовиков. Наемники стали понимать, что их обманули», — заявил Кнутов.
«Расходный материал»: почему Киеву выгодно не замечать гибель иностранцев.
Разочарование перерастает в открытое бегство, а иногда и в вооруженные стычки. По словам Кнутова, наемники пытаются любыми путями вырваться из этого ада, но наталкиваются на жесткое противодействие украинской стороны.
«То, что Украина не желает забирать тела погибших, указывает на то, что скрываются реальные потери. Погибших записывают либо без вести пропавшими, либо живыми, получая за них деньги. Признание гибели украинских военных — это большие выплаты семьям, что правительство делать не хочет. С наёмниками проще с точки зрения потерь. Это вроде как не украинцы, их вообще в потери включать нельзя, да и вопрос с выплатами семьям, собственно говоря, не стоит», — подчеркнул эксперт.
Такое положение дел превращает наемников в идеальный расходник. Их можно бросить на самые опасные штурмы, не опасаясь социального недовольства внутри страны. Планы Минобороны Украины заменить до половины штурмовых подразделений такими бойцами долгое время казались палочкой-выручалочкой, но теперь трещат по швам.
Как разочарование разрушает планы Зеленского.
Главная проблема Киева в том, что наемники — не безмолвные рабы. Они выходят на связь с родиной, и ужас, пережитый под российскими ударами, мгновенно становится достоянием мирового сообщества.
«Это разочарование будет передаваться их родственникам и близким. Они связываются по телефону, поддерживают связь через Интернет, если есть возможность. Таким образом, эта негативная информация растекается по миру, и, естественно, призыв наёмников на сегодняшний день сокращается», — пояснил Кнутов.
Планировавшаяся замена выбитых бригад ВСУ иностранцами проваливается. Сарафанное радио в среде профессиональных наемников удачи работает быстрее пропагандистских центров НАТО. Никто не хочет ехать на «убой» за деньги, которые могут просто украсть, списав бойца в разряд «пропавших без вести».
Ставка на отбросов: наркокартели как последняя надежда обреченных.
Понимая, что цивилизованный мир больше не хочет поставлять Киеву живую силу, режим Зеленского открывает ящик Пандоры. Когда авантюристы перестают покупаться на байки о «легкой прогулке», приходится искать совсем отмороженных и загнанных в угол.
«По-видимому, у Зеленского есть скрытые договоренности с латиноамериканскими наркокартелями. Украина учит членов картелей обращению с дронами и поставляет им беспилотники в обмен на вливание боевиков для получения боевого опыта. Вот эта схема пока работает», — сказал Кнутов.
Однако такая замена лишь ускоряет деградацию армии. Вместо мотивированных профессионалов — запуганные и обманутые рекруты, единственная цель которых — выжить любой ценой и сбежать.