Синоптик Позднякова назвала самый жаркий день этой недели

«В пятницу при наиболее благоприятных условиях будут теплые воздушные массы, а максимальная температура достигнет +24…+26 градусов. В выходные в ночные часы сохранится температура на уровне +16…+18 градусов, а днем — +24…+26 градусов. Ветер будет преобладать восточный», — пояснила синоптик.