Синоптик Позднякова назвала самый жаркий день этой недели

Самым теплым днем на этой неделе станет суббота, 11 июля, после этого начнется незначительное похолодание, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
До конца недели, по словам специалиста, в столичном регионе будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями.
«В пятницу при наиболее благоприятных условиях будут теплые воздушные массы, а максимальная температура достигнет +24…+26 градусов. В выходные в ночные часы сохранится температура на уровне +16…+18 градусов, а днем — +24…+26 градусов. Ветер будет преобладать восточный», — пояснила синоптик.
После этого температура воздуха, по словам Поздняковой, начнет постепенно понижаться.
Ранее стало известно, что в Москву пришли затяжные «огуречные дожди», которые принесли прохладу.
О том, сколько выпадет осадков, рассказал aif.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.