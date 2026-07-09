62-летняя жительница Усолья-Сибирского отстояла право на получение пенсии в суде

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, из материалов дела следует, что истец с 1995 года является гражданкой РФ. В 2024 году жительница Усолья достигла пенсионного возраста и подала заявление о назначении страховой пенсии по старости. Однако женщине неоднократно отказали в назначении выплат. Представители органа мотивировали это тем, что страховой стаж истца составляет менее 10 лет, поскольку периоды ухода за детьми, рожденными и воспитанными на территории Азербайджанской ССР, не подлежат включению в страховой стаж по причине отсутствия договорной базы в области пенсионного обеспечения в Российской Федерации.