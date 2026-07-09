62-летняя жительница Усолья-Сибирского отстояла право на получение пенсии в суде

IrkutskMedia, 9 июля. Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску 62-летней жительницы Усолья-Сибирского к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области. Женщина просила признать неправомерным решение об отказе в назначении страховой пенсии по старости и обязать включить периоды по уходу за детьми, рожденными на территории Азербайджанской ССР, периоды работы в страховой стаж.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, из материалов дела следует, что истец с 1995 года является гражданкой РФ. В 2024 году жительница Усолья достигла пенсионного возраста и подала заявление о назначении страховой пенсии по старости. Однако женщине неоднократно отказали в назначении выплат. Представители органа мотивировали это тем, что страховой стаж истца составляет менее 10 лет, поскольку периоды ухода за детьми, рожденными и воспитанными на территории Азербайджанской ССР, не подлежат включению в страховой стаж по причине отсутствия договорной базы в области пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Рассматривая дело, Судебная коллегия Иркутского областного суда указала на то, что в то время, когда женщина осуществляла уход за детьми, Азербайджанская ССР входила в состав СССР. В соответствии с действующим законодательством, взносы, уплаченные в рамках пенсионной системы СССР, приравниваются к страховым взносам в Пенсионный фонд РФ.
Ограничений на включение в стаж ухода за детьми, рожденными на территории бывших союзных республик, действующее пенсионное законодательство не содержит. Кроме того, суд признал, что женщине незаконно отказали во включении в страховой стаж периода ухода за ребенком-инвалидом, который был официально подтвержден.
За счет периодов ухода за двумя детьми и ребенком-инвалидом, а также работы в 2019 году страховой стаж истца был увеличен и составил в итоге 11 лет 10 месяцев 23 дня, что превышает минимальное требование. Индивидуальный коэффициент достиг уровня 23,298 баллов, что является достаточным для назначения пенсии.
Суд признал решения об отказе в назначении страховой пенсии по старости Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области незаконными, обязал включить спорные периоды в стаж и назначить истцу страховую пенсию по старости.
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