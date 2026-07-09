24-летняя комсомольчанка украла золото матери ради онлайн-казино

По данным полиции, подозреваемая делала ставки в онлайн-казино и нуждалась в деньгах для пополнения счёта. Украшения она заложила в ломбард, рассчитывая позже выкупить их после крупного выигрыша, но проиграла всю сумму, полученную за материнское золото.