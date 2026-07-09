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24-летняя комсомольчанка украла золото матери ради онлайн-казино

Украшения она заложила в ломбард, рассчитывая позже выкупить их после крупного выигрыша, но проиграла всю сумму.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже украшений у собственной матери. Золото девушка сдала в ломбард, чтобы пополнить баланс в онлайн-казино, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратилась 46-летняя горожанка. Из её квартиры пропали две пары серёг, браслет и три кольца с драгоценными камнями. Ущерб женщина оценила в 215 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже причастна дочь заявительницы. Для потерпевшей такой поворот стал неожиданностью: девушка знала, где мать хранит шкатулку с ювелирными изделиями, и воспользовалась моментом, когда осталась дома одна.

По данным полиции, подозреваемая делала ставки в онлайн-казино и нуждалась в деньгах для пополнения счёта. Украшения она заложила в ломбард, рассчитывая позже выкупить их после крупного выигрыша, но проиграла всю сумму, полученную за материнское золото.

Ущерб потерпевшей возмещён полностью. Полицейские изъяли украшения из скупки и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело о краже, максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.