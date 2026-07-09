Роспотребнадзор выявил нарушения в свадебном салоне, на который жаловались красноярки

Специалисты Роспотребнадзора проверили свадебный салон на улице Кирова в Красноярске, где клиентки в спешке по невнимательности подписывали сомнительные договоры и оставались без денег.
Одна из пострадавших в феврале посетила магазин, но на примерке платьев ей никакое не понравилось. Тогда сотрудница предложила внести 10 000 рублей в качестве брони скидки, заверив, что сумма возвращается, а скидка действует на любой наряд. Девушка согласилась, а через месяц ее попросили приехать и подписать еще один договор, который, по словам персонала, был «просто для отчетности».
Не вчитываясь, будущая невеста поставила подпись, а позже выяснилось, что документ был на консультационные услуги и акт приема-передачи, о чем ее не предупреждали. В конце апреля, вернувшись, чтобы выбрать платье по брони, девушка снова ничего подходящего не нашла. В мае она пришла с требованием вернуть деньги и написала заявление, но ответа не получила. Позже, изучив отзывы на салон, она обнаружила, что в подобной ситуации оказались и другие клиентки, поэтому обратилась в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства провели выездное обследование свадебного салона и выявили сразу несколько нарушений: не на всех товарах имелись ценники с указанием наименования и стоимости, также не было информации об оказываемых услугах и условиях их предоставления. Кроме того, в договоре купли-продажи обнаружился пункт, определяющий рассмотрение споров по месту нахождения продавца, что ущемляет право потребителя.
По данным фактам ИП Свистуновой Н. А. объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства о защите прав потребителей. «Также наши специалисты разобрались в хитросплетении двух договоров. Оказалось, что в первый день визита девушка подписала договор купли-продажи, а через месяц — договор на консультационные услуги. Причем оба датируются одним числом. По условиям первого, если в течение 14 дней его не расторгнуть, то внесенные 10 000 рублей засчитываются в счет оплаты консультаций. Именно это и было сделано без ведома покупательницы», — рассказали в ведомстве.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, специалисты призывают жителей Красноярского края всегда очень внимательно читать условия договора и ни в коем случае не подписывать его не глядя, так как есть риск заплатить деньги впустую.