Роспотребнадзор выявил нарушения в свадебном салоне, на который жаловались красноярки

Не вчитываясь, будущая невеста поставила подпись, а позже выяснилось, что документ был на консультационные услуги и акт приема-передачи, о чем ее не предупреждали. В конце апреля, вернувшись, чтобы выбрать платье по брони, девушка снова ничего подходящего не нашла. В мае она пришла с требованием вернуть деньги и написала заявление, но ответа не получила. Позже, изучив отзывы на салон, она обнаружила, что в подобной ситуации оказались и другие клиентки, поэтому обратилась в Роспотребнадзор.