Дом культуры в селе Ленинское пытается оспорить представление КСП на 16,6 миллиона рублей

Между тем сами жители села Ленинское, входящего в состав Морского сельсовета, не скрывают разочарования состоянием здания, которое три года назад пережило дорогостоящий капитальный ремонт. Для небольшого населённого пункта этот ДК — не просто клуб, а важнейший социальный и архитектурный объект. Построили его ещё в 1958 году, однако к началу нынешнего столетия строение пришло в аварийное состояние и было закрыто для посетителей.