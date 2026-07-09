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Дом культуры в селе Ленинское пытается оспорить представление КСП на 16,6 миллиона рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление муниципального бюджетного учреждения «Ленинский ДК». Дом культуры добивается отмены представления, вынесенного контрольно-счётной палатой Новосибирского района. Ревизоры обнаружили в деятельности учреждения финансовые нарушения на общую сумму порядка 16,6 миллиона рублей.

Источник: Сиб.фм

Между тем сами жители села Ленинское, входящего в состав Морского сельсовета, не скрывают разочарования состоянием здания, которое три года назад пережило дорогостоящий капитальный ремонт. Для небольшого населённого пункта этот ДК — не просто клуб, а важнейший социальный и архитектурный объект. Построили его ещё в 1958 году, однако к началу нынешнего столетия строение пришло в аварийное состояние и было закрыто для посетителей.

Масштабная реконструкция растянулась почти на пять лет и шла с переменным успехом. В 2023 году обновлённое учреждение торжественно ввели в эксплуатацию. Цена вопроса составила 65 миллионов рублей. Теперь же выясняется, что значительная часть этих средств могла быть израсходована с нарушениями. Разбираться в правомерности претензий ревизоров предстоит арбитражу.

Ранее сообщалось, что избившего медиков новосибирца отправили в СИЗО.