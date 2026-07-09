Соцфонд: Мамы с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

— Досрочный выход на пенсию для многодетных мам при стаже не менее 15 лет и ИПК не ниже 30: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью детьми — в 50 лет, — говорится в сообщении.