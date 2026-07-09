Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд: Мамы с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

Матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

— Досрочный выход на пенсию для многодетных мам при стаже не менее 15 лет и ИПК не ниже 30: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью детьми — в 50 лет, — говорится в сообщении.

В фонде добавили, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. Учитывается уход за каждым ребенком, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года отделение Соцфонда по Москве и Московской области назначило пенсионные выплаты 2,6 тысячи женщин столичного региона. В отделении отметили, что Соцфонд оказывает социальную поддержку семьям с детьми, в том числе многодетным родителям.

Ранее в Госдуме также напомнили, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше