Соцфонд: Мамы с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

Матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.
— Досрочный выход на пенсию для многодетных мам при стаже не менее 15 лет и ИПК не ниже 30: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью детьми — в 50 лет, — говорится в сообщении.
В фонде добавили, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. Учитывается уход за каждым ребенком, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что с начала 2026 года отделение Соцфонда по Москве и Московской области назначило пенсионные выплаты 2,6 тысячи женщин столичного региона. В отделении отметили, что Соцфонд оказывает социальную поддержку семьям с детьми, в том числе многодетным родителям.
Ранее в Госдуме также напомнили, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт.