Казахстанские школьники могут остаться без учебников к 1 сентября

Общественники выразили обеспокоенность тем, что часть казахстанских школ может остаться без учебников к 1 сентября. Причиной они называют отсутствие приказа Министерства просвещения Республики Казахстан, который определяет перечень учебной литературы и запускает весь цикл её закупки, печати и доставки.
Эксперт в сфере образования Гульнар Умарова рассказала, что в предыдущие годы такой документ принимали ещё в марте или апреле. В этот раз его пока нет, хотя средства на приобретение книг уже предусмотрены в региональных бюджетах.
«В бюджет во всех регионах заложили закуп этих учебников, но так как этого приказа нет, у них нет основания для закупа какого перечня учебников. Не начали печатать учебники, не начали вообще делать закуп. При этом нет информации, какие книгоиздатели, в чём они провинились», — сказала Гульнар Умарова.
По мнению эксперта, без утверждённого перечня акиматы не могут объявить тендеры, издательства — начать печать, а логистические компании рискуют не успеть доставить книги в школы, особенно в сельские и отдалённые населённые пункты.
Ранее заместитель премьер-министра Аида Балаева объяснила задержку тем, что в учебниках выявили более 7 тысяч ошибок. По её данным, до 30 августа школы должны получить учебники для 3-х и 7-х классов, до 1 января 2027 года — для 4-х и 9-х классов, а до 1 апреля 2027 года — для 8-х классов.
В Министерстве просвещения заверили, что работа над документом завершается. «Этот приказ сейчас находится на рассмотрении, на утверждении. Скоро он выйдет. И мы совместно с Министерством просвещения, с издательствами, с Центром прорабатываем вопрос. Да, немножко в этом году мы чуть-чуть дали время, чтобы устранить эти замечания», — заявил директор республиканского Научно-практического центра экспертизы содержания образования Сейфулла Смайлов.