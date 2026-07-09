Казахстанские школьники могут остаться без учебников к 1 сентября

«В бюджет во всех регионах заложили закуп этих учебников, но так как этого приказа нет, у них нет основания для закупа какого перечня учебников. Не начали печатать учебники, не начали вообще делать закуп. При этом нет информации, какие книгоиздатели, в чём они провинились», — сказала Гульнар Умарова.