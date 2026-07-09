Краснокнижный улов довёл пенсионера до суда

В Комсомольском районе Хабаровского края завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.