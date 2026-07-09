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Краснокнижный улов довёл пенсионера до суда

В Комсомольском районе Хабаровского края завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте водных биологических ресурсов.

В Комсомольском районе Хабаровского края завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, у пенсионера обнаружили и изъяли семь килограммов осетра, занесенного в Красную книгу. Как установили следователи, мужчина хранил рыбу для личного потребления.

После завершения расследования материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Изъятую осетрину по решению суда уничтожат.

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