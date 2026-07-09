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Новосибирцы сравнивают очереди на АЗС с кризисом 1980-х годов

При этом топливный коллапс больнее всего бьет по тем, для кого автомобиль является источником заработка.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с топливным перебоем в Новосибирске породила на автозаправках очереди, которые автовладельцы сравнивают с тотальным дефицитом конца 1980-х годов, пишет Сиб.фм.

Водители были вынуждены простаивать по часу-полтора в надежде заправить свои машины. Реакция новосибирцев на происходящие перемены оказалась полярной: пока одни раздражены и не могут подобрать слов для описания ситуации, опасаясь ее повторения, другие проявляют завидное терпение.

Многие считают, что лучше потерять полтора часа в очереди, чем потом носиться по городу с канистрой. При этом топливный коллапс больнее всего бьет по тем, для кого автомобиль является источником заработка, превращая вынужденное ожидание в прямые финансовые потери и срывая рабочие графики.