Новосибирцы сравнивают очереди на АЗС с кризисом 1980-х годов

Ситуация с топливным перебоем в Новосибирске породила на автозаправках очереди, которые автовладельцы сравнивают с тотальным дефицитом конца 1980-х годов, пишет Сиб.фм.
Водители были вынуждены простаивать по часу-полтора в надежде заправить свои машины. Реакция новосибирцев на происходящие перемены оказалась полярной: пока одни раздражены и не могут подобрать слов для описания ситуации, опасаясь ее повторения, другие проявляют завидное терпение.
Многие считают, что лучше потерять полтора часа в очереди, чем потом носиться по городу с канистрой. При этом топливный коллапс больнее всего бьет по тем, для кого автомобиль является источником заработка, превращая вынужденное ожидание в прямые финансовые потери и срывая рабочие графики.