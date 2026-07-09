Новосибирцы сравнивают очереди на АЗС с кризисом 1980-х годов

Многие считают, что лучше потерять полтора часа в очереди, чем потом носиться по городу с канистрой. При этом топливный коллапс больнее всего бьет по тем, для кого автомобиль является источником заработка, превращая вынужденное ожидание в прямые финансовые потери и срывая рабочие графики.