В Бразилии готовы к сотрудничеству с городами России в области культуры

«Взаимодействие с разными странами создает новые возможности для привлечения инвестиций и культурного обмена, — заявил в ходе встречи с российским дипломатом секретарь администрации по международным отношениям Ку Ченг. — Сближение с Российской Федерацией представляет собой еще один этап стратегии выхода нашего города на международный уровень».