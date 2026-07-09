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Fox News: США сосредоточили около 20 боевых кораблей в Аравийском море

Военные Соединённых Штатов сконцентрировали в Аравийском море группировку боевых кораблей, на них размещены 20 тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщает Fox News.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов сконцентрировали в Аравийском море группировку боевых кораблей, сообщает Fox News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о 20 боевых кораблях и вспомогательных судах ВМС США.

«В состав группировки входят две авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush, а также амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблём USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США на борту. Всего на кораблях размещены около 20 тысяч моряков и морских пехотинцев», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что в общей сложности в регионе находятся 24 военных корабля США.

Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

В ответ Иран нанёс удары по военным объектам США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Кроме того, назвал новые удары по Ирану возмездием за якобы атаки на суда.

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