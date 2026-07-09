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Элитные дроноводы Зеленского сгорели заживо: главная новость СВО 9 июля

Элитные дроноводы попали под мощный удар русского оружия под Сумами. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали атаки.

Источник: Аргументы и факты

Элитный украинский батальон беспилотных систем «Черные соколы» фактически утратил боеспособность после удара в Сумской области. Подразделение, располагавшееся в районе Великой Рыбицы, лишилось заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали ликвидации и оценил последствия для ВСУ.

По его словам, уничтожить батальон могли как по агентурным данным, так и с помощью средств технической разведки.

«Если их уничтожили в пункте постоянной дислокации, то, скорее всего, работала агентура: получили информацию о размещении и отработали. Если на позициях — тогда запуски фиксировались средствами технической разведки, после чего наносился удар. Сейчас время принятия решения минимальное», — отметил Джерелиевский.

Эксперт подчеркнул, что именно это подразделение активно терроризировало российское приграничье.

«Прежде всего их целью были Брянская область и Курская область. Враг использовал интенсивные атаки, применяя американские малые беспилотники типа Hornet и другие аппараты, пытаясь полностью парализовать жизнь в приграничье», — заявил он.

Утрата «Черных соколов» Джерелиевский назвал колоссальной для боеспособности ВСУ.

«Сейчас БПЛА — главный ударный ресурс противника. Дроны применяются и для ударов вглубь российской территории, и непосредственно на фронте — FPV-дроны, тяжелые авиадроны типа “Баба-Яга”. Уничтожение специалистов-дроноводов особенно критично, потому что это самый ценный ресурс врага. Когда возникает угроза окружения, первыми они выводят именно дроноводов», — резюмировал военный эксперт.

Ранее Джерелиевский назвал точки запуска БПЛА на Саратов, где погиб один человек, а также сообщил, откуда был атакован Нижнекамск в Татарстане 8 июля.

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