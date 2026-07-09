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В Омск привезут святыню из Тобольска

Ко Дню Крещения Руси в Омске проведут крестный ход.

Источник: Аргументы и факты

26 июля, в воскресенье, в Омске пройдёт крестный ход, приуроченный ко Дню Крещения Руси.

Как сообщили в пресс-службе Омской епархии, перед началом шествия, в 7:30 в Успенском кафедральном соборе митрополит Дионисий совершит Божественную литургию. Само шествие начнётся в 10:00.

Верующие пройдут по центральным улицам Омска, от Соборной площади до Свято-Никольского Казачьего собора.

Главной святыней праздника станет почитаемая в Сибири икона Пресвятой Богородицы — Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Чудотворный образ привезут в Омск из Тобольска. Приложиться к святыне все желающие смогут внутри храма.

В прошлом году аналогичный крестный ход в Омске собрал более 7,5 тысяч верующих.