В Омск привезут святыню из Тобольска

26 июля, в воскресенье, в Омске пройдёт крестный ход, приуроченный ко Дню Крещения Руси.
Как сообщили в пресс-службе Омской епархии, перед началом шествия, в 7:30 в Успенском кафедральном соборе митрополит Дионисий совершит Божественную литургию. Само шествие начнётся в 10:00.
Верующие пройдут по центральным улицам Омска, от Соборной площади до Свято-Никольского Казачьего собора.
Главной святыней праздника станет почитаемая в Сибири икона Пресвятой Богородицы — Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Чудотворный образ привезут в Омск из Тобольска. Приложиться к святыне все желающие смогут внутри храма.
В прошлом году аналогичный крестный ход в Омске собрал более 7,5 тысяч верующих.