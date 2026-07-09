В Хабаровской епархии создают футбольную команду

Спортивный отдел Хабаровской епархии набирает игроков в футбольную команду, которую намерены здесь создать. Ищут единомышленников старше 20 лет, для которых футбол — не просто бег по полю за мячом, а возможность братского общения и здорового образа жизни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сказал руководитель спортивного отдела Хабаровской епархии Иоанн Шауло, в команду могут войти представители духовенства и прихожане. По его словам, среди священников тоже есть люди, которые занимались спортом. Тренировать команду будут профессиональные тренеры.
В епархии считают, что тут важны желание и позитивный настрой! Тут ждут даже тех, кто давно не брал мяч в руки, обещая — обучим, подтянем, вдохновим!
Это шанс проявить свои таланты, найти новых друзей и достойно представить нашу епархию на спортивных мероприятиях и турнирах.
Пробный матч состоится уже 18 июля, православные футболисты сыграют с соперниками из УФСИНа.
Основные же тренировки, а они будут регулярными, начнутся уже в сентябре, когда закончится пора отпусков. И, конечно, православные футболисты станут участвовать в соревнованиях.
О победах они пока не мечтают, полагая, что главное, конечно же, участие в соревнованиях.
Всех желающих стать членом футбольной команды просят обращаться по телефону +7 924 221 52 26 (МАХ) — диакон Иоанн Шауло.