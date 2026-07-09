Супругам к 50-летию брака предложили выплату 20 тысяч рублей

В России предложили ввести федеральную выплату супругам, прожившим в браке 50 лет. С такой инициативой председатель общественной организации «Совет матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Парламентарий предложила выплачивать семейным парам по 20 тысяч рублей к «золотой» свадьбе с последующей индексацией. По её мнению, единая федеральная мера поддержки подчеркнёт значимость крепких семей и станет дополнительной мерой по укреплению традиционных семейных ценностей.
Сейчас подобные выплаты уже действуют примерно в 20 регионах России, однако их размер и условия получения различаются. Так, в Москве супругам, отметившим 50-летие совместной жизни, выплачивают около 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей, аналогичная сумма предусмотрена и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Инициатива уже получила поддержку со стороны председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он также предложил сопровождать вручение выплат торжественными мероприятиями, посвящёнными юбилярам.
В то же время политолог Юрий Самонкин отметил, что реализация инициативы потребует определения источников финансирования. По его словам, важно обеспечить выплату без дополнительной налоговой нагрузки на граждан.
Если предложение поддержат, федеральная выплата может заменить существующую практику, при которой меры поддержки супругов-долгожителей устанавливаются на региональном уровне. Пока инициатива находится на рассмотрении Министерства труда и социальной защиты, сообщает «Горсайт».