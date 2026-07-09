Супругам к 50-летию брака предложили выплату 20 тысяч рублей

Сейчас подобные выплаты уже действуют примерно в 20 регионах России, однако их размер и условия получения различаются. Так, в Москве супругам, отметившим 50-летие совместной жизни, выплачивают около 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей, аналогичная сумма предусмотрена и в Ханты-Мансийском автономном округе.