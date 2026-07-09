Натравивший овчарок на фельдшера новосибирец выплатит компенсацию в 250 тысяч

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошёл 28 сентября прошлого года. Женщина-фельдшер приехала по вызову, однако во дворе частного дома её встретили две немецкие овчарки. Как установил суд, хозяин намеренно выпустил псов из вольера, сопроводив действия голосовой командой «чужие». Животные атаковали медика, оставив на её ногах и руках многочисленные укусы и кровоподтёки. Сам подсудимый в процессе заявил о невиновности, настаивая на том, что собаки сорвались с привязи случайно, хотя и принёс пострадавшей извинения.