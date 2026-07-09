Житель Хабаровского края обвиняется в нападении на экс супругу

Инцидент произошёл в конце мая 2024 года в селе Переясловка. Согласно материалам дела, обвиняемый распивал спиртные напитки в доме бывшей супруги, после ссоры уехал в село Могилёвка, а позднее ночью вернулся с гладкоствольным ружьём и выстрелил в силуэт в окне. Считая, что женщина погибла, фигурант покинул место преступления и попытался скрыть следы: выбросил одежду в реку и спрятал ружьё с патронами в заброшенном здании.