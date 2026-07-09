На фестивале «МИР Сибири» в Шушенском за порядком будут следить 115 камер видеонаблюдения

Камеры входят в комплексную автоматизированную систему «Безопасный город», которая работает в Шушенском с 2024 года. Сейчас к ней подключены 80 камер, установленных на острове Отдыха, где проходят основные мероприятия фестиваля, а также на Новогодней площади, площади Скорбящей матери, Сиреневом бульваре, в сквере «Огни Саян» и у междугороднего автовокзала.