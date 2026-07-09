На фестивале «МИР Сибири» в Шушенском за порядком будут следить 115 камер видеонаблюдения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Безопасность гостей Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском будут обеспечивать 115 камер видеонаблюдения. Дополнительно к уже действующей системе установили еще 29 камер, 18 из которых — на рамках металлодетекторов.
Во время проведения фестиваля также увеличили количество видеосерверов, которые в режиме реального времени будут обрабатывать видеопотоки и передавать информацию оперативным службам.
Камеры входят в комплексную автоматизированную систему «Безопасный город», которая работает в Шушенском с 2024 года. Сейчас к ней подключены 80 камер, установленных на острове Отдыха, где проходят основные мероприятия фестиваля, а также на Новогодней площади, площади Скорбящей матери, Сиреневом бульваре, в сквере «Огни Саян» и у междугороднего автовокзала.
Специалисты Центра информационных технологий Красноярского края также проложили в поселке волоконно-оптические линии связи и установили современные камеры с оптическим зумом для контроля ситуации на трех мостах острова Отдыха. Часть оборудования оснащена системами распознавания лиц и автомобильных номеров.
В правительстве края отмечают, что развитие системы «Безопасный город» в Красноярском крае ведется в рамках национального проекта «Экономика данных».
Напомним, ранее НИА Красноярск сообщало, что с 9 по 12 июля в поселке Шушенское пройдет Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Перед началом одного из главных событий лета специалисты Роспотребнадзора проверили площадки, где будут находиться участники и гости.