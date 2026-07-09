Новые истребители ВСУ горят еще на земле: главная новость СВО 9 июля

«32 истребителя, переданных одномоментно, — это истребительный полк. Это серьезная сила. Но, скорее всего, их будут передавать пару лет. Повлиять на ход СВО эта поставка не сможет, по тем же причинам, по которым не изменили ход спецоперации предыдущие поставки самолетов. Наши военные ответят тем же. Будем пытаться уничтожать самолеты на аэродромах и сбивать их в воздухе», — пояснил эксперт.