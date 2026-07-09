Новые истребители ВСУ горят еще на земле: главная новость СВО 9 июля

Шведские истребители Gripen, которые планируют передать Киеву, будут уничтожены еще на аэродромах, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber.
Напомним, Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи и поставит еще 16 самолетов Gripen E по контракту.
Компания Saab ранее сообщила о подписании контракта со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость соглашения составляет около 24,6 млрд шведских крон (примерно $2,54 млрд).
По словам Владимира Зеленского, первые истребители должны поступить в распоряжение ВСУ в начале 2027 года.
«32 истребителя, переданных одномоментно, — это истребительный полк. Это серьезная сила. Но, скорее всего, их будут передавать пару лет. Повлиять на ход СВО эта поставка не сможет, по тем же причинам, по которым не изменили ход спецоперации предыдущие поставки самолетов. Наши военные ответят тем же. Будем пытаться уничтожать самолеты на аэродромах и сбивать их в воздухе», — пояснил эксперт.
Военный летчик ранее уточнил, что шведские Gripen по характеристикам похожи на F-16 и Mirage.
«По мощности шведские истребители примерно такие же, как американские F-16 или французские Mirage. Довольно бодрые истребители, но сбить их можно тем же оружием, каким и все остальные истребители. В свете сегодняшних реалий большая их часть может быть уничтожена уже на земле», — сказал он.
Специалисты в области военной авиации назвали ключевые недостатки многоцелевого истребителя Saab JAS 39 Gripen, которые могут влиять на его эффективность в современных боевых сценариях.
Среди основных уязвимостей эксперты выделяют однодвигательную схему самолета: отказ единственного двигателя в ходе выполнения боевой задачи существенно повышает риски для экипажа.
Кроме того, аэродинамическая схема типа «утка» накладывает ограничения на манёвренность — в частности, при больших углах атаки возможно возникновение эффекта «клевка», осложняющего пилотирование, в том числе на этапе посадки.
Отмечается, что максимальный потенциал машины раскрывается только при условии высокой подготовки лётного состава, с чем у ВСУ наблюдаются проблемы.
Ранее сообщалось, что Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E.