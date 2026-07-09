За бутылку водки — с ножом на продавца: жителя Биробиджана осудили за разбойное нападение

28 октября 2025 года 48-летний местный житель, будучи пьяным, зашел в продуктовый магазин на Мостовой улице. Достав нож, он угрожая продавцу: потребовал бутылку водки. Женщина испугалась, но отказала ему, после чего нападавший скрылся. В суде мужчина признал вину, но заявил, что из-за сильного опьянения не помнит своих действий. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями.