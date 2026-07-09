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Стала известна программа федерального Сабантуя в Омске

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля 2026 года, в Омске состоится масштабный межнациональный праздник — ХХVI Федеральный Сабантуй. Гостей праздника ждут самые разные мероприятия: от конных скачек и национальных игр до концертов мастеров и ремесленных площадок.

Источник: SuperOmsk.ru

Программа:

17 июля, 14:00 — Конные бега и скачки (Омский ипподром, ул. Панфилова, ½).

18 июля, 10:00 — Открытие бюста-памятника Мусе Джалилю в Парке Победы, посвященное 120-летию со дня рождения.

18 июля, 12:00 — Торжественное открытие и праздничная программа в парке «Зелёный остров».

На территории «Зеленого острова» будут работать тематические площадки:

— Татарское подворье и Этнодеревня — знакомство с бытом и ремеслами.

— Игры Сабантуя.

— Аллея Дружбы — выставка-продажа изделий, мастер-классы.

— Мировые игры и Детский Сабантуй — развлечения и активности для семей и детей.

— Площадка «Наша Победа» — патриотические акции, полевая почта, мастер‑классы для поддержки бойцов.

— Соревнования по корэш, армрестлинг, гиревой спорт и выполнение нормативов ГТО.

— Большое татарское чаепитие с угощениями и национальными сладостями и многое другое.