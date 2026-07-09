Стала известна программа федерального Сабантуя в Омске

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля 2026 года, в Омске состоится масштабный межнациональный праздник — ХХVI Федеральный Сабантуй. Гостей праздника ждут самые разные мероприятия: от конных скачек и национальных игр до концертов мастеров и ремесленных площадок.