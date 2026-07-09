Стала известна программа федерального Сабантуя в Омске

Программа:
17 июля, 14:00 — Конные бега и скачки (Омский ипподром, ул. Панфилова, ½).
18 июля, 10:00 — Открытие бюста-памятника Мусе Джалилю в Парке Победы, посвященное 120-летию со дня рождения.
18 июля, 12:00 — Торжественное открытие и праздничная программа в парке «Зелёный остров».
На территории «Зеленого острова» будут работать тематические площадки:
— Татарское подворье и Этнодеревня — знакомство с бытом и ремеслами.
— Игры Сабантуя.
— Аллея Дружбы — выставка-продажа изделий, мастер-классы.
— Мировые игры и Детский Сабантуй — развлечения и активности для семей и детей.
— Площадка «Наша Победа» — патриотические акции, полевая почта, мастер‑классы для поддержки бойцов.
— Соревнования по корэш, армрестлинг, гиревой спорт и выполнение нормативов ГТО.
— Большое татарское чаепитие с угощениями и национальными сладостями и многое другое.