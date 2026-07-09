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Пермяков попросили не срываться на сотрудников АЗС

Поток машин на заправках вырос в несколько раз.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники сети АЗС в Перми попросили не срываться на них, обращение опубликовали в социальных сетях компании.

В последние дни поток машин на заправках вырос в несколько раз. К бензоколонкам выстраиваются очереди из десятков автомобилей. Кроме того, на заправках ввели лимиты на топливо.

Ситуация на АЗС заставляет водителей нервничать. Но сеть «Нефтехимпром» напомнила пермякам, что это не повод срываться на сотрудниках.

Если вам не нравится ситуация — ваше право быть недовольным, но не право оскорблять того, кто просто выполняет свою работу.

написали в компании

Напомним, некоторые жители региона относятся к ситуации с юмором и стараются использовать время в очереди максимально эффективно. Так, на одной из заправок заметили мужчину, который решил позагорать.