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На базах США началась паника из-за Ирана: главная новость войны 9 июля

Обмен ударами между США и Ираном приведет к тому, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой. Генерал-майор Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как будут развиваться события.

Источник: Аргументы и факты

Иран нанёс массированный удар по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, атаковав 85 целей. Это стало ответом на внезапный удар США по иранским объектам после того, как президент Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что эскалация неизбежно перерастёт в полномасштабный конфликт, истинная цель которого — утвердить Израиль в качестве гегемона в Персидском заливе.

По данным КСИР, военно-морские и аэрокосмические силы Ирана с помощью беспилотников и ракет поразили порт Сальман (база 5-го флота ВМС США) и авиабазу Али ас-Салем, а также уничтожили БПЛА MQ-9.

Липовой объяснил выбор целей их уязвимостью и масштабом.

«В районе Персидского залива расположено более двадцати американских военных баз: военно-морских, сухопутных, военно-воздушных. Поэтому для иранского оружия целей, носящих американский след и окраску, предостаточно. Естественно, цели выбираются наиболее уязвимые, наиболее масштабные по своей площади», — отметил генерал.

Он подчеркнул, что удары были результативными. «Насколько известно, детонация и непрекращающиеся пожары на месте нанесения ударов свидетельствуют о том, что эти удары достигли своей цели. Удары будут продолжаться и дальше», — сказал Липовой.

Генерал уверен, что за кампанией США стоит стремление сделать Израиль «смотрящим» в регионе, а обвинения в адрес Тегерана — лишь предлог.

«Вся эта кампания, затеянная США совместно с Израилем в районе Персидского залива против Ирана, была начата не ради мира, а для того, чтобы оставить в регионе смотрящего — Израиль… Никакого оружия в Иране никогда не было, Вашингтон просто нашел удобный повод обвинить иранские власти в несуществующих преступлениях», — заявил собеседник издания.

По его оценке, постоянный обмен ударами лишь разжигает противостояние.

«Конфликт разгорится с новой силой. В нынешней ситуации США и Израилю уже никто не верит… Поэтому конфликт будет разрастаться», — предупредил Липовой.

Он добавил, что, несмотря на заявления Трампа, Иран сохраняет ресурсы для сопротивления: «То, что Ирану есть чем ответить, — однозначно… Иран готов воевать, драться и биться до конца, и иранское население провокациями не запугать».

Ранее американский президент Дональд Трамп, находясь в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Глава Белого Дома также назвал Иран раковой опухолью, от которой нужно избавиться.

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