На базах США началась паника из-за Ирана: главная новость войны 9 июля

«Вся эта кампания, затеянная США совместно с Израилем в районе Персидского залива против Ирана, была начата не ради мира, а для того, чтобы оставить в регионе смотрящего — Израиль… Никакого оружия в Иране никогда не было, Вашингтон просто нашел удобный повод обвинить иранские власти в несуществующих преступлениях», — заявил собеседник издания.