Эксперт Адамовская: раздельное обучение в школах может дать положительный эффект

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Раздельное обучение мальчиков и девочек может давать положительные эффекты, однако они носят локальный характер. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка, кандидат биологических наук Оксана Адамовская.
«В ряде исследований зафиксированы отдельные положительные эффекты такой модели, в частности, рост успеваемости по отдельным дисциплинам, а также снижение тревожности и улучшение психоэмоционального состояния обучающихся. Однако масштабные метаанализы не подтверждают статистически значимую и устойчивую пользу раздельного обучения. Выявленные преимущества зачастую носят локальный характер: они наблюдаются в отдельных образовательных организациях и нередко обусловлены сопутствующими обстоятельствами, например, особенностями образовательных программ», — сказала Адамовская.
Эксперт отметила, что в одних случаях раздельное обучение помогает решить определенные задачи, но в других смешанное обучение дает преимущества в развитии навыков общения и преодолении гендерных стереотипов, связанных с выбором профессии.