Эксперт Адамовская: раздельное обучение в школах может дать положительный эффект

«В ряде исследований зафиксированы отдельные положительные эффекты такой модели, в частности, рост успеваемости по отдельным дисциплинам, а также снижение тревожности и улучшение психоэмоционального состояния обучающихся. Однако масштабные метаанализы не подтверждают статистически значимую и устойчивую пользу раздельного обучения. Выявленные преимущества зачастую носят локальный характер: они наблюдаются в отдельных образовательных организациях и нередко обусловлены сопутствующими обстоятельствами, например, особенностями образовательных программ», — сказала Адамовская.