В Красноярском крае на четырех железнодорожных станциях модернизируют пассажирские платформы

В Красноярском крае ведется обновление инфраструктуры на железнодорожных станциях. В этом году в планах обновить четыре пассажирских платформы. Работы уже находятся на финальной стадии на станции Заводской в Боготоле. На месте старой платформы появились железобетонные плиты с рельефным тиснением. Для удобства пассажиров здесь установили современный навес со встроенными скамейками, а для маломобильных пассажиров оборудовали пандус. Желтая сигнальная разметка отделяет посадочную зону платформы от путей. Финальным этапом станет монтаж светодиодной системы освещения. До конца текущего года обновление пройдет на платформах на станциях Известковая (Емельяновский округ), Куруп (поселок Нижний Ингаш) и Преображенская (Уяр). Модернизация выполняется с учетом современных стандартов комфорта и безопасности. Реализацией проекта занимается филиал ОАО «РЖД» — Красноярская железная дорога.