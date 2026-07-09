В Красноярске сносят еще один аварийный дом и готовят к демонтажу очередные (видео)

Всего с начала этого года в Красноярске снесли 5 аварийных домов: на улицах Озерная, Калинина, Спандаряна, Краснопресненская и Березина. Сейчас завершается расселение домов на Свободной, 5 и Свердловской, 215, после чего заключат контракты на их демонтаж.