В Красноярске сносят еще один аварийный дом и готовят к демонтажу очередные (видео)

В Свердловском районе Красноярска сносят кирпичную двухэтажку на улице Краснопресненская, 29, сообщили в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Этот дом был построен в 1949 году, в нем проживало 57 человек. В настоящее время здание почти полностью разобрали.
Также к сносу готовят дом в Черёмушках на Аральской, 8, его уже обнесли забором. Он был построен в 1960 году, здесь жили 35 человек.
Еще одно здание снесут на левом берегу — деревянный дом на улице Охраны Труда, 1а/1, построенный в 1957 году. Там жили 23 человека.
Всем людям предоставили новое жилье или выплатили компенсации.
Всего с начала этого года в Красноярске снесли 5 аварийных домов: на улицах Озерная, Калинина, Спандаряна, Краснопресненская и Березина. Сейчас завершается расселение домов на Свободной, 5 и Свердловской, 215, после чего заключат контракты на их демонтаж.