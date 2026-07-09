Пенсии в России вырастут для всех видов выплат в следующем году

Привычные сроки индексации страховых пенсий по старости могут измениться. Вместо одного повышения с 1 января в 2027 году запланированы два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом социальные пенсии, как и раньше, проиндексируют 1 апреля. Кроме того, в течение года пересчитают доплаты для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтёров и лётчиков.