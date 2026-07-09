Пенсии в России вырастут для всех видов выплат в следующем году

В 2027 году в России увеличат все виды пенсионных выплат, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идёт о страховых, социальных, накопительных пенсиях, военных выплатах и перерасчёте для работающих пенсионеров. «Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определён после оценки экономической ситуации ближе к концу года», — пояснила эксперт.
Привычные сроки индексации страховых пенсий по старости могут измениться. Вместо одного повышения с 1 января в 2027 году запланированы два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом социальные пенсии, как и раньше, проиндексируют 1 апреля. Кроме того, в течение года пересчитают доплаты для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтёров и лётчиков.
С 1 августа 2027 года предусмотрен плановый перерасчёт для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре вырастут и военные пенсии — за счёт плановой индексации. В правительстве подчеркнули, что все решения будут приниматься с учётом актуальной экономической обстановки в стране.