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Пенсии в России вырастут для всех видов выплат в следующем году

Страховые, социальные, накопительные, военные пенсии и выплаты работающим пенсионерам вырастут, но точные размеры станут известны ближе к концу 2026 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2027 году в России увеличат все виды пенсионных выплат, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идёт о страховых, социальных, накопительных пенсиях, военных выплатах и перерасчёте для работающих пенсионеров. «Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определён после оценки экономической ситуации ближе к концу года», — пояснила эксперт.

Привычные сроки индексации страховых пенсий по старости могут измениться. Вместо одного повышения с 1 января в 2027 году запланированы два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом социальные пенсии, как и раньше, проиндексируют 1 апреля. Кроме того, в течение года пересчитают доплаты для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтёров и лётчиков.

С 1 августа 2027 года предусмотрен плановый перерасчёт для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре вырастут и военные пенсии — за счёт плановой индексации. В правительстве подчеркнули, что все решения будут приниматься с учётом актуальной экономической обстановки в стране.