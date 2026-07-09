Юрист: за поломку авто из-за плохого бензина можно получить компенсацию

Некачественное топливо может обернуться дорогостоящим ремонтом, однако у водителей есть законные инструменты, чтобы наказать виновных. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с aif.ru пошагово объяснил, как добиться выплат от автозаправочной станции.
Первым делом эксперт советует собрать доказательную базу.
«Чтобы добиться компенсации, необходимо следовать алгоритму: сохранить чек, зафиксировать состояние авто, провести автотехническую и химическую экспертизы, которые подтвердят причинно-следственную связь между качеством топлива и поломкой, а также составить письменную претензию в адрес юрлица, владеющего АЗС», — разъяснил Соловьев.
В претензии нужно аргументированно изложить требования и приложить копии всех собранных документов. Согласно закону, у компании есть 10 дней, чтобы дать заявителю официальный ответ.
Если мирно урегулировать спор не выйдет, придется обращаться в суд. Параллельно юрист рекомендует подключить надзорные органы.
«Жалобы можно направить в прокуратуру и правоохранительные органы, которые должны будут провести свои проверки», — добавил Соловьев.
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дела в отношении девяти участников рынка нефтепродуктов.