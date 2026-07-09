Юрист: за поломку авто из-за плохого бензина можно получить компенсацию

Некачественное топливо может обернуться дорогостоящим ремонтом, однако у водителей есть законные инструменты, чтобы наказать виновных. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с aif.ru пошагово объяснил, как добиться выплат от автозаправочной станции.