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Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы

Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей, заявили в компании.

Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200−300 евро или долларов, представляясь «умным роботом» от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают «посмотреть, как зарабатывать», а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.

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