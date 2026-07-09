Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы

Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200−300 евро или долларов, представляясь «умным роботом» от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают «посмотреть, как зарабатывать», а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении.