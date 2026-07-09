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Новая библиотека в Луганской республике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности в Антраците открыли новую модульную библиотеку.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности в Антраците открыли новую модульную библиотеку.

Символическую красную ленту перерезали почетные гости — сенатор Ольга Бас и первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий вместе с юной читательницей. Это первое в текущем году учреждение такого формата, открытое в ЛНР в рамках нацпроекта «Семья», уточнили в Министерстве культуры ЛНР.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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