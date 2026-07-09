Заводы и склады в огне: Киеву предрекли тяжелую зиму за атаки РФ

«И то, что в Вишневом детонировало, что даже Зеленский обратил внимание. И до сих пор там продолжает детонировать. Эти удары скажутся в течение недели, месяца… Мощные склады в Киеве подлежат уничтожению, транспортные, железнодорожные артерии. На Украине уже вопят, что зимой будет плохо», — подчеркнул Дандыкин.