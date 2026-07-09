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Заводы и склады в огне: Киеву предрекли тяжелую зиму за атаки РФ

ВС РФ поразили завод в Киеве, где производились ракеты «Фламинго», и цеха сборки БПЛА. Военный эксперт Дандыкин сказал о последствиях удара. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ в ночь на 8 июля нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целью атаки стало предприятие «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил последствия этого удара и назвал цели, которые РФ продолжает атаковать.

«По возможности удары будут все мощнее и больше. “Фламинго” могут собирать не на одном предприятии. Возможно, на западной Украине, за Днепром. Еще работы для наших военных много», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что в перспективе мощные удары по объектам ВПК в Киеве серьезно отразятся на боеспособности ВСУ.

«И то, что в Вишневом детонировало, что даже Зеленский обратил внимание. И до сих пор там продолжает детонировать. Эти удары скажутся в течение недели, месяца… Мощные склады в Киеве подлежат уничтожению, транспортные, железнодорожные артерии. На Украине уже вопят, что зимой будет плохо», — подчеркнул Дандыкин.

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