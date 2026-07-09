В этом году власти Хабаровского края купят еще 40 новых автобусов

Транспорт поступит в регион до конца этого года. 12 автобусов будут работать на городских маршрутах, а еще 14 машин, приобретенных за счет увеличенной губернаторской субсидии, начнут перевозить пассажиров краевых междугородних рейсов. Помимо этого, обновлением автобусов занимаются частные перевозчики. Так, с начала 2026 года они за свой счет приобрели 19 новых автобусов. Кроме того, в Хабаровском крае продолжается реконструкция вокзалов и аэропортов. В частности, до 2027 года власти планируют привести в порядок станции Ванино и Новый Ургал, а также модернизировать аэровокзал в Ульчском районе.