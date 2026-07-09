В России 63% жителей назвали мать главой семьи

При этом за советами россияне чаще обращаются к отцам. Их мнение спрашивают 73% опрошенных, тогда как к матерям за советом приходят 64%. С отцами чаще обсуждают серьезные вопросы, включая покупку недвижимости, выбор учебы и работы. К матерям чаще обращаются по бытовым темам, например при выборе образа для выхода или покупке дорогих вещей.