В России 63% жителей назвали мать главой семьи

Большинство опрошенных жителей России считают мать главой семьи. Такие данные приводит ТАСС на основе исследования ювелирного бренда, в котором приняли участие более 3 тыс. человек.
По данным опроса, 63% респондентов назвали главой семьи мать. Среди причин 43% выбрали вариант «так сложилось», а 36% считают, что у матери более твердый и решительный характер. Еще 27% назвали важным фактором уровень заработка, 26% указали на возраст.
При этом за советами россияне чаще обращаются к отцам. Их мнение спрашивают 73% опрошенных, тогда как к матерям за советом приходят 64%. С отцами чаще обсуждают серьезные вопросы, включая покупку недвижимости, выбор учебы и работы. К матерям чаще обращаются по бытовым темам, например при выборе образа для выхода или покупке дорогих вещей.
Самым распространенным типом семьи в России оказалась семья из двух поколений. Так ответили 56% участников исследования. У 32% семьи состоят из трех и более поколений, у 12% из одного. Семья у россиян чаще всего ассоциируется с родным домом. Этот вариант выбрал 51% опрошенных. Для 46% символом семьи стали обручальные кольца, для 37% семейные фотографии.
Большинство участников опроса называют своей семьей ближайших родственников. Матерей указали 92%, отцов 87%, мужа или жену 71%, бабушек и прабабушек 69%, дедушек и прадедушек 64%, детей 60%. Почти каждый второй опрошенный считает членами семьи домашних животных. Такой вариант выбрали 48% респондентов. Чаще других так отвечали миллениалы и зумеры.