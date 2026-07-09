Россиянам указали на неожиданный подвох в беседах с ИИ: вот что не стоит отправлять в такие чаты

Россияне, увлекающиеся беседами с ИИ, должны учитывать, что такая переписка не является юридически защищенным каналом связи. Об этом напомнил директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин.