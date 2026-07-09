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Россиянам указали на неожиданный подвох в беседах с ИИ: вот что не стоит отправлять в такие чаты

Юрист Никишин: чат с ИИ не является юридически защищённым каналом связи.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, увлекающиеся беседами с ИИ, должны учитывать, что такая переписка не является юридически защищенным каналом связи. Об этом напомнил директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин.

«Обычный чат с искусственным интеллектом не является юридически защищенным каналом связи», — сказал он ТАСС.

Юрист подчеркнул, что принцип адвокатской, врачебной, банковской или нотариальной тайны не распространяется на чаты с искусственным интеллектом и призвал не отправлять туда документы, коды, пароли, персональные данные, коммерческие сведения или судебные материалы.

Ранее сайт KP.RU писал, что развитие искусственного интеллекта привело к появлению новой проблемы. Некоторые пользователи стали использовать технологии не как помощника, а как замену собственным усилиям.

Тем временем разработчик ИИ Лоран Джейкобс заявил, что нейросети действительно обладают сознанием.