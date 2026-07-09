В Гродековском музее покажут уникальную коллекцию оружия

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова 17 июля открывается выставка, на которой будет представлено оружие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Посетители смогут погрузиться в далекую историю. Еще в IX веке в китайской империи Сун на востоке Евразии был изобретён порох, а вслед за ним появился принципиально новый вид вооружения — огнестрельное оружие.
Постепенно оно разделилось на артиллерийское и ручное — длинноствольное и короткоствольное, наглядно демонстрируя тесную связь эволюции вооружения с историей развития технологий и техники производства оружия.
Выставка «Арсенал» представляет образцы холодного и огнестрельного оружия из собственного собрания музея, которое дает представление об особенностях разработки, производства и использования оружия на войне и в мирной жизни. А также представляет возможность убедиться, что старое оружие — это еще и образцы, которые интересны своей художественной ценностью.
Коллекция оружия Гродековского музея — одна из старейших и наиболее значимых в собрании. Её история насчитывает более 130 лет.
А началось все в марте 1894 года, когда в Хабаровске был образован Приамурский отдел Императорского Русского Географического Общества и при нем музей. Тогда же стали собирать коллекцию, в том числе и образцы оружия.
Основу первых поступлений составляли предметы, привезённые участниками русских экспедиций по Приамурью, северному Китаю и Корее.
Среди многочисленных дарителей ценных экспонатов — Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков, директор музея В. К. Арсеньев, а также офицеры, чиновники, охотники и, конечно, представители местного населения. Так сложилась уникальная коллекция, которую теперь могут увидеть все.