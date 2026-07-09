В Гродековском музее покажут уникальную коллекцию оружия

Выставка «Арсенал» представляет образцы холодного и огнестрельного оружия из собственного собрания музея, которое дает представление об особенностях разработки, производства и использования оружия на войне и в мирной жизни. А также представляет возможность убедиться, что старое оружие — это еще и образцы, которые интересны своей художественной ценностью.