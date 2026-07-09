Усольцев появился в сети: новые детали о пропавшей в тайге семье

Аккаунт пропавшего в красноярской тайге вместе с семьей Сергея Усольцева в одном из мессенджеров появился в сети, а хозяин страницы сменил аватар.
Знакомый Сергея — Валентин Дегтярев — заметил подозрительные вещи. Он увидел активность в аккаунте Усольцева в соцсети (в том числе смену аватара) и сообщил, что недавно звонил на личный номер Сергея — трубку не взяли, но номер реагировал. Это и дало повод некоторым людям предположить, что бизнесмен жив.
IT-эксперт Эльдар Муртазин в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что это значит.
Что известно о пропаже семьи Усольцевых.
Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись.
В оставленном автомобиле следователи нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, однако туристического снаряжения (палаток, запаса еды, тёплых вещей) не оказалось. Это стало одним из поводов для разных версий.
В ходе июньских поисков пешие группы обследовали около 1000 квадратных километров труднодоступной местности. Специалисты использовали беспилотники с тепловизорами.
Был найден обломок палки для скандинавской ходьбы, но свидетели не подтвердили, что кто-то из Усольцевых этим видом спорта увлекался. Также ранее в тех же местах находили кружки и зажигалки — все предметы тщательно проверяют, в том числе с помощью генетических экспертиз.
Версии следствия и новые детали.
Основной версией, которую озвучивало следствие на протяжении всего времени, остаётся несчастный случай. Среди других гипотез — встреча с дикими животными, криминальный след или инсценировка исчезновения.
Отдельные обстоятельства (отсутствие снаряжения, оставленные документы и деньги, ряд косвенных свидетельств) подпитывали версию о том, что семья могла сознательно инсценировать пропажу.
При этом в деле есть и другие детали, которые обсуждали в медиа. Например, незадолго до исчезновения Сергей Усольцев оформил несколько «секретных» сим-карт одного оператора, не афишируя их.
Волонтёры находили в тайге отдельные вещи (палку для ходьбы, поводок), но массовых или однозначных следов семьи так и не обнаружили. Поисковые экспедиции не увенчались успехом.
Почему номер мог перейти к другому человеку.
Эксперт объяснил, почему номер Усольцева может быть до сих пор активен.
«Передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но примерно занимает от трёх месяцев до года. Зависит от региона, от наличия номерной ёмкости. Но минимум три месяца. Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешёл к другому человеку», — пояснил эксперт Муртазин.
С момента пропажи Усольцевых прошло уже более девяти месяцев. Этого времени достаточно, чтобы номер был передан новому владельцу. Активность в аккаунте и смена аватара, скорее всего, связаны с новым пользователем, а не с самим Сергеем. Однако эту версию не все готовы принять.
Следователи из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия эту версию опровергли. В ведомстве пояснили: номер действительно функционирует, но принадлежит другому человеку.
Как это вышло? Скорее всего, Усольцев какое-то время не пользовался сим-картой, и оператор передал номер новому владельцу.
Тайна остаётся нераскрытой.
Активность в сети и «работа» номера — не признак того, что сам Усольцев жив. Дело остаётся открытым, поиски продолжаются. Номер, скорее всего, перешёл новому владельцу, а смена аватара — заслуга другого человека.
Однако до тех пор, пока не появятся новые доказательства, версия о том, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу, остаётся в силе.