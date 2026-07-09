Усольцев появился в сети: новые детали о пропавшей в тайге семье

С момента пропажи Усольцевых прошло уже более девяти месяцев. Этого времени достаточно, чтобы номер был передан новому владельцу. Активность в аккаунте и смена аватара, скорее всего, связаны с новым пользователем, а не с самим Сергеем. Однако эту версию не все готовы принять.